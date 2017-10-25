Александр Самедов: "Поспорил с человеком из "Локо", что "Спартак" будет выше в таблице"

Полузащитник "Спартака" Александр Самедов в интервью "Фратрии" отметил, что считает себя семьянином. Хавбек также добавил, что после рождения второго ребенка он сильно изменился.

– Что за человек Александр Самедов вне футбола – семьянин, любитель погулять, домосед? Как проводите свободное время, и есть ли оно вообще?

– Семьянин. После рождения второго ребенка я сильно изменился. Если раньше мог сходить куда-то, то сейчас уделяю все время родным. Тем более, сейчас времени стало больше.

– Ты суеверный?

– Верующий, но не суеверный.

– Доводилось ли серьезно спорить с кем-то?

– Недавно поспорил с одним человеком из структуры "Локомотива". Он хотел пошутить надо мной, мол, я уже чемпионом стал, а теперь пора отпраздновать победу им. И он позовет меня отмечать это событие. Я ему предложил поспорить, что "Спартак" будет выше "Локо" после 30-го тура несмотря на отрыв в 9 очков на момент разговора.

– На что поспорили?

– Не на деньги. Это очень хороший предмет, но называть его не буду. Он, конечно, засомневался, но включать заднюю было уже нельзя, поскольку были свидетели.

– Три положительных и отрицательных черты характера Самедова?

– Сложно назвать. Тем более нынешний я отличаюсь от себя прошлого. Раньше меня можно было зажечь одним словом, готов был вступить в полемику. Сейчас же стал более спокойным и рассудительным. Я очень близко и болезненно все пропускаю через себя. Нужно стараться избегать этого.