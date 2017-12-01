Александр Самедов: "После победы над "Зенитом" уснул в 4 часа утра"

Полузащитник "Спартака" Александр Самедов сказал, что победа над "Зенитом" (3:1) в 18-м туре чемпионата России была важна как для команды, так и для болельщиков красно-белых. Хавбек москвичей отметил, что не считает себя одним из героев встречи.

– Что изменилось после поражения от "Зенита" со счетом 1:5?

– Многое. Тогда был не очень удачный период. Мы попали в определенную яму, были проблемы, результат отсутствовал, – цитирует RT Самедова. – Также фиаско в Санкт-Петербурге можно назвать стечением обстоятельств. В наши ворота залетело абсолютно все. Мы совершили ошибки, за которые нас наказали. Но мы преодолели этот этап и набрали ход.

– Что конкретно удалось поменять?

– Опять же, шел только четвертый тур. Мы форсировали подготовку к сезону. Как-то не успели толком "вкатиться" в него. Много ошибались на "Крестовском". "Зенит" нас проучил.

– Матч с "Зенитом" был просто огненным. Насколько долго сохраняются эмоции после такого поединка?

– Слукавлю, если скажу, что уже забыл эту игру. В таких встречах побеждать действительно приятно. Мы хотели взять реванш, у нас получилось. Но нам необходимо максимально сконцентрироваться до перерыва на оставшихся матчах. Это касается и чемпионата, и Лиги чемпионов. Нужно набрать максимальное количество очков.

– Вы обозначили слово "реванш". Насколько это важно для футболиста?

– Это важно как для нас, так и для нашей торсиды. Мы получили болезненную пощечину и должны были реабилитироваться.

– Быстро ли удается уснуть после таких противостояний?

– На самом деле непросто задремать после многих матчей. Даже если они не были похожи на этот по накалу. Все равно в голове прокручиваются какие-то моменты. Здесь было то же самое. Понятно, что эмоции и воспоминания были положительными, но уснул я не сразу.

– Во сколько?

– Часа в три-четыре утра.

– Гол, участие во втором забитом мяче… Можно ли после такого считать себя одним из героев матча?

– Ну нет.

– А кого вы бы выделили?

– Всех ребят. Не хочу кого-то отдельно выделять. Мячи, которые мы забивали, – целиком и полностью командная работа. Второе взятие ворот – это именно то, что мы постоянно оттачиваем на тренировках.