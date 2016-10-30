16:54 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Александр Самедов: "После двух побед "Локо" чувствует себя увереннее"

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Полузащитник "Локомотива" Александр Самедов в преддверии матча 12-го тура чемпионата России против "Рубина" отметил, что игра станет для его команды серьезной проверкой. Поединок состоится 31 октября, начало – в 19.30 по московскому времени.

– Две победы сделали свое дело: мы чувствуем себя увереннее, – цитирует официальный сайт "Локомотива" Самедова. – Хочется верить, что переломный момент произошел. Матч в Казани будет серьезной проверкой: судя по последним матчам, "Рубин" нащупывает свою игру, прибавляет, и сама команда имеет достаточное количество классных исполнителей.

Дополнительная информация

http://www.fclm.ru/ru/publications/news/14137

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