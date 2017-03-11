Александр Самедов: "После ЧМ-2014 впал в депрессию"

Полузащитник "Спартака" Александр Самедов в интервью пресс-службе клуба рассказал, как в детстве попал в московский клуб. Также Самедов подчеркнул, что после ничьей с Алжиром в матче группового турнира ЧМ-2014 (1:1) у него была депрессия.

– Как вы попали в "Спартак"?

– Когда мне было одиннадцать лет, меня пригласили в "Спартак". Папа мечтал, чтобы я стал игроком, и настоял на том, чтобы перешел в красно-белый клуб. Отец был очень требовательным.



– Тренировались с отцом дополнительно?

– Нет, но он наставлял меня на путь истинный. Был период, когда меня затягивала улица. Отец проводил со мной беседы: "Ты можешь стать хорошим футболистом. У тебя есть все данные для этого. Старайся!" Папа не пропускал ни одного матча, где бы я ни играл. Но он меня никогда не хвалил. Только когда уже стал опытным игроком, слышал от него похвалу. В детстве не понимаешь, почему тебя ругают. А с возрастом, конечно, осознаешь, что папа хотел для тебя добра.



– Наверное, наибольшей его радость была, когда вы попали в сборную России?

– Отец гордился. И для меня лично сыграть на чемпионатах мира и Европы – большой успех. Первенство планеты в Бразилии было незабываемым. Потрясающий опыт. Другой вопрос, что, конечно, не все на этом турнире получилось. У меня был момент в игре с Алжиром; реализуй его – и мы бы победили 2:1, вышли бы из группы. Но я не забил. И впал после чемпионата мира в депрессию. Папа мне тогда очень помог, успокаивал и поддерживал.