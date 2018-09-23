Александр Самедов: "План на игру не сработал"

​Полузащитник "Спартака" Александр Самедов после матча 8-го тура чемпионата России против ЦСКА (1:1) остался недоволен игрой команды. По его словам, план не сработал.

– Очко с ЦСКА на его поле – достойный результат, но по игре есть вопросы, – сказал Самедов. – Но ничего, двигаемся дальше.

– Показалось, что весь матч играл достаточно пассивно, мало контролировал мяч. Это была задача на игру – отдать мяч сопернику?

– Был определенный план на игру. Он не сработал – в плане контроля мяча, в плане атакующей игры. ЦСКА выглядел более мобильно, перекрывал зоны, которые мы должны были вскрывать. Не получилась игра. (Андрей Михайлов)