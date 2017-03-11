Александр Самедов: "Очень хотелось бы оправдать ожидания болельщиков"

Полузащитник "Спартака" Александр Самедов в интервью клубной пресс-службе подчеркнул, что сейчас у команды все мысли только о предстоящем матче 19-го тура чемпионата России против "Анжи". По словам Самедова, "Спартаку" пора завоевать чемпионство.

– Вы сказали, что вернулись в "Спартак" для того, чтобы научиться чему-то новому. Уже что-то открыли для себя?

– Вернулся не так давно. Какие-то тактические нюансы уже почерпнул для себя. Впитываю всё, стараюсь. Эти весенние месяцы чемпионата очень важны. У меня появилась возможность бороться за титул. Хочу помочь "Спартаку" добиться успеха. Держу также в голове, что впереди еще Кубок конфедераций и чемпионат мира в России. Хотелось бы принять участие в этих турнирах. Так что надо быть готовым и физически, и ментально. Времени на раскачку нет.



– Встреча с "Краснодаром" уже сыграна. В чемпионате, если говорить словами Карреры, осталось 12 финалов.

– Сейчас все мысли об игре с "Анжи". Матч будет эмоциональным. Ведь это первая встреча на "Открытие Арене" после возобновления чемпионата. Болельщики ее очень ждут. Мы не можем подвести. Нужно побеждать.



– Кстати, о болельщиках. Что скажете поклонникам красно-белых? В воскресенье вы впервые после 12-летнего перерыва сыграете домашний матч в спартаковской майке…

– Очень хотелось бы оправдать их ожидания. Не могу сказать "доверие", так как у всех разное отношение. Хочется, чтобы встретили дома хорошо, приняли. Повторю: все, о чем мечтаю, – это завоевать со своей родной командой чемпионство. Мне кажется, сделать это нам уже пора.