Александр Самедов: "Не знаю, будет продлеваться контракт со "Спартаком" или нет"

Полузащитник "Спартака" Александр Самедов в интервью "СЭ" отметил, что не знает, сколько еще будет играть.
- Ваш контракт со "Спартаком" рассчитан до июня 2019 года. Что дальше?
- Не знаю, будет он продлеваться или нет. Пока даже не думаю об этом.
- То есть пока никаких переговоров не было?
- Контракт будет действовать еще год. Да и вскоре после того, как он закончится, мне исполнится 35 лет.
- Как долго планируете играть?
- Пока еще могу, пока себя чувствую нормально. Но все зависит от здоровья, потому что уже вылезают разные болячки. Посмотрим.
- То есть нет такого: "Вот два года поиграю, а потом точно завершу"?
- Пока точно не скажу. Хочу этот год доиграть до конца, а уже потом подумаю.