Александр Самедов: "Не знаю, будет продлеваться контракт со "Спартаком" или нет"

Полузащитник "Спартака" Александр Самедов в интервью "СЭ" отметил, что не знает, сколько еще будет играть.

- Ваш контракт со "Спартаком" рассчитан до июня 2019 года. Что дальше?

- Не знаю, будет он продлеваться или нет. Пока даже не думаю об этом.

- То есть пока никаких переговоров не было?

- Контракт будет действовать еще год. Да и вскоре после того, как он закончится, мне исполнится 35 лет.

- Как долго планируете играть?

- Пока еще могу, пока себя чувствую нормально. Но все зависит от здоровья, потому что уже вылезают разные болячки. Посмотрим.

- То есть нет такого: "Вот два года поиграю, а потом точно завершу"?

- Пока точно не скажу. Хочу этот год доиграть до конца, а уже потом подумаю.

Полная версия интервью Александра Самедова - здесь