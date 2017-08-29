Александр Самедов: "Лимит легионеров - это зло или добро? Ни то и ни другое"

Полузащитник "Спартака" Александр Самедов отметил, что лимит в чемпионате России "должен быть правильный", информирует "Коммерсант". Хавбек высказал мнение, что в отечественном футболе за последние 10 лет произошли изменения к лучшему.

– Лимит легионеров – это зло или добро?

– Ни то и ни другое. Это – факт. Другое дело, что лимит должен быть правильный.

– А какой он сейчас?

– Мне сложно сказать. В той или иной форме лимиты есть практически во всех европейских топ-чемпионатах, однако с нюансами я незнаком. Ясно, что лимит должен способствовать правильному развитию российского футбола. Но как именно он должен быть выстроен, я не знаю.

– Представьте себя человеком, принимающим ключевые решения в российском футболе. Что бы вы сделали в первую очередь?

– Футбольное хозяйство – это серьезная система, и с ходу мне трудно оценить, сколько, например, должны стоить права на телевизионные трансляции. По моим ощущениям, за последние десять лет все-таки произошли изменения к лучшему. На новых стадионах людям приятнее смотреть футбол. И для начала это уже неплохо.