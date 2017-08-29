Александр Самедов: "Контракт со "Спартаком" - последний в моей карьере? Сложно сказать"

Полузащитник "Спартака" Александр Самедов отметил, что после завершения карьеры хотел бы остаться в футболе, информирует "Коммерсант". Хавбек допустил, что со временем приступит к тренерской деятельности.

– Доводилось слышать, в том числе и от серьезных людей, что контракт со "Спартаком" у вас последний.

– Сложно сказать. Этот контракт заканчивается через два года, когда мне будет 35 лет. Посмотрим. Может быть, я почувствую прилив сил и постараюсь удивить.

– А после окончания карьеры игрока вы видите себя в футболе?

– Дай бог, если произойдет именно так, хотя для этого мне надо проделать долгий путь и придется многому научиться. Внутренняя готовность к этому есть, но пока я игрок и хочу играть.

– Как вам кажется, тренерская жилка у вас имеется?

– Еще сравнительно недавно сказал бы, что нет. А сейчас думаю, что я где-то на полпути. Точно сказать, что тренерская профессия – это мое, я не могу. Но, возможно, со временем такое ощущение появится.

– Некоторые игроки, которые впоследствии стали тренерами, рассказывают, что в свое время вели конспекты занятий, которые проводили их наставники.

– Честное слово, я не веду и вообще ничего не записываю. Хотя мне довелось поработать с большим количеством тренеров, и у каждого из них можно было чему-то научиться.