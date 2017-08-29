Александр Самедов: "Какого-то провала в игре "Спартака" я не вижу"

Полузащитник "Спартака" Александр Самедов отметил, что травма хавбека Романа Зобнина – большая потеря для команды, информирует "Коммерсант". Самедов подчеркнул, что за текущее положение красно-белых переживают все члены команды.

– По сравнению с предыдущим сезоном "Спартак" после восьми туров набрал на 10 очков меньше. Насколько неожиданным для команды получилось неудачное начало нынешнего чемпионата, которое последовало вслед за победой над "Локомотивом" в матче за Суперкубок?

– В футболе такое бывает. Мы совершали ошибки, за которые следовало наказание. Поэтому и потеряли очки во встрече с "Динамо", ведя 2:0, затем на последних минутах проиграли ЦСКА и позволили случиться недоразумению в последнем матче с "Локомотивом". Но впереди много матчей, и надо постараться исправить турнирное положение. Во всяком случае какого-то провала в игре "Спартака" я не вижу. Во всех трех матчах, которые я вспомнил, мы контролировали ситуацию. Хотя не скрою, что такие поражения особенно неприятны.

– Как вам кажется со стороны – главный тренер Массимо Каррера сильно нервничает?

– Переживают все – и тренеры, и футболисты. Но это абсолютно нормально, мы же живые люди! На нашем месте точно так же переживал бы кто угодно. Другое дело, что на рабочем процессе это никак не сказывается. К тому же Каррера – открытый человек и очень сильный мотиватор.

– Как в команде воспринимается отставание от "Зенита" в 11 очков? Нет ли ощущения, что в борьбе за золото практически все потеряно?

– Мне кажется, что сейчас надо думать о другом – как поскорее вернуться на победный путь. Две-три победы подряд помогут "Спартаку" многое изменить, прежде всего почувствовать уверенность. И тогда, уверен, все снова будет хорошо.

– Потеря Романа Зобнина, выбывшего до весны из-за травмы колена, на самом деле влияет на результаты так сильно, как многие считают?

– Естественно. Это большая потеря, поскольку Рома провел отличный сезон. Сейчас для нас важен каждый игрок. Мы же недавно еще и Артема Тимофеева потеряли, но что можно с этим поделать...