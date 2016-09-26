17:14 26 сентября | ФУТБОЛ — РФПЛ

Александр Самедов: "Игроки "Локомотива" верят в Семина"

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Полузащитник "Локомотива" Александр Самедов подчеркнул, что в команде верят в главного тренера Юрия Семина, несмотря на три поражения в чемпионате России кряду, передает корреспондент "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ. Футболист отметил, что этот же состав клуба шел на третьем месте после 25 туров премьер-лиги прошлого сезона.

– Этот состав в прошлом сезоне 25 туров шел в тройке, – сказал Самедов. – Этот состав вышел из очень сильной группы Лиги Европы. У нас хорошая команда, мы это доказывали в том году. Да, провалили концовку, и это нас не красит. Но я уверен в своей команде, в своих партнерах. На нас сейчас все набросились – и мы это заслужили. Но эта команда может добиваться хороших результатов.

– Руководство сказало о кредите доверия Семину. А раздевалка верит в своего тренера?

– Какого ответа вы от меня ждете? Конечно, верит.

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КОММЕНТАРИИ (4)
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James Gang

А Локо-то в зоне вылета...

22:13 26 сентября

Производственник

Как там? а вот Юра верим!!!!

21:48 26 сентября

Супершвайни

Самедыч, ты пора бутсы на гвоздь. Ни скорости, ни обводки, ни подачи. Одно 'НИ'. Одна какая то вера в жизнь на Марсе.)

20:03 26 сентября

RoyalHunter

а почему нет варианта "вылетит в пердив" С такой игрой, которая была до Семина, и тем более с той, которая стала при нем, у нас все шансы побороться в переходных матчах за право продления прописки в ПЛ. Хороший мужик Палыч, к нему безмерное уважение, но его поезд, увы, уже ушел - пора дать дорогу молодым. Кстати, и есть кому дать порулить. Но ... Тщеславие сгубит концовку карьеры Палыча

17:51 26 сентября

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