Александр Самедов: "Игроки "Локомотива" верят в Семина"

Полузащитник "Локомотива" Александр Самедов подчеркнул, что в команде верят в главного тренера Юрия Семина, несмотря на три поражения в чемпионате России кряду, передает корреспондент "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ. Футболист отметил, что этот же состав клуба шел на третьем месте после 25 туров премьер-лиги прошлого сезона.

– Этот состав в прошлом сезоне 25 туров шел в тройке, – сказал Самедов. – Этот состав вышел из очень сильной группы Лиги Европы. У нас хорошая команда, мы это доказывали в том году. Да, провалили концовку, и это нас не красит. Но я уверен в своей команде, в своих партнерах. На нас сейчас все набросились – и мы это заслужили. Но эта команда может добиваться хороших результатов.

– Руководство сказало о кредите доверия Семину. А раздевалка верит в своего тренера?

– Какого ответа вы от меня ждете? Конечно, верит.