Александр Самедов: "Глушаков поздравил Манчини? Стараюсь держаться подальше от троллинга"

Полузащитник "Спартака" Александр Самедов сказал, что готов сыграть на поле на трех-четырех позициях. Хавбек красно-белых также отметил, что спокойно отнесся к решению капитана команды Дениса Глушакова поздравить с днем рождения главного тренера "Зенита" Роберто Манчини после победы над его командой со счетом 3:1 - он в Инстаграме опубликовал видеоролик, пригласив экс-полузащитника "Зенита" Владислава Радимова приехать в Москву еще раз. Накануне матча со "Спартаком" ветеран сине-бело-голубых отметил 42-летие. В день игры дни рождения отмечали главный тренер питерцев и лучший бомбардир в истории питерского клуба Александр Кержаков.

Напомним, после разгромного поражения "Спартака" (1:5) в первом круге Радимов припомнил капитану красно-белых чемпионский пост с вопросом о дате празднования титула на фоне стадиона "Санкт-Петербург". "Приезжайте еще – за добавкой!" – написал после игры в начале августа бывший зенитовец.

- Массимо Каррере нравится ваша универсальность. После победы над "Зенитом" он вновь напомнил журналистам об этом, отвечая на один из вопросов. А на какой позиции вы чувствуете себя наиболее комфортно?

- С возрастом понял, что могу играть в любом месте, - цитирует RT Самедова. - Нравится быть латералем в сборной, играть в центре в "Спартаке", нравится быть инсайдом. Могу закрыть три-четыре позиции.

- Как вы относитесь к шуткам Дениса Глушакова, который поздравлял Роберто Манчини с днём рождения, когда "Зенит" проиграл?

- Это его решение, он так видит юмор. Я спокойно отношусь к этому, но сам бы так не мог. Это спорт, сегодня ты выигрываешь, завтра уже нет. Я стараюсь держаться подальше от троллинга.

Денис Глушаков - зенитовцам: "С днем рождения! Приезжайте еще"