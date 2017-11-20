Александр Самедов: "Футбол - это вся моя жизнь"

Полузащитник "Спартака" Александр Самедов считает футбол всей своей жизнью. Именно поэтому он не может подобрать слова, чтобы описать за что он любит этц игру.

- Когда занимаешься футболом с семи лет, то уже сложно найти слова, за что ты его любишь, - цитирует пресс-служба УЕФА Самедова. - На протяжении уже 26 лет он является моей профессией. Я просыпаюсь и думаю о футболе. Это вся моя жизнь и те эмоции, которые я нигде больше, наверное, не ощущал и не буду ощущать.

Завтра, 21 ноября, "Спартак" сыграет с "Марибором" в 5-м туре группового турнира Лиги чемпионов. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.