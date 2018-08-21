Александр Самедов: "Еременко - однозначно усиление для "Спартака. А то, что он "конь" бывший - ну и ладно"

Полузащитник "Спартака" Александр Самедов в интервью "СЭ" отметил, что новичок команды Роман Еременко находится в отличной форме и получает нагрузки наравне со всеми игроками красно-белых.

- Как вам Роман Еременко на тренировках, после двухлетней паузы?

- Как-будто не было этой паузы. Он в отличной форме, хороший футболист. Однозначно это усиление для "Спартака".

- Понимание игры у него выдающееся?

- Для нашего чемпионата - да. Он реально в хорошей форме, все нагрузки получает наравне со всеми.

- Шутите над ним по поводу армейского прошлого?

- Я точно не шучу. Единственное, мы с ним поговорили о том, с кем он общается из ЦСКА. А то, что он "конь" бывший - ну и ладно.

- В "Спартаке" Еременко с кем больше всего общается?

- Он очень хорошо влился. Из того, что я видел, больше всего общается с Сальвой (Сальваторе Боккетти. - Прим. "СЭ"). Еще у нас и брат его играет (Сергей Еременко. - Прим. "СЭ"), он сейчас в "Спартаке-2".

Полная версия интервью Александра Самедова - здесь