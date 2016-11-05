20:30 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Александр Самедов: "Два быстрых гола серьезно повлияли на результат матча с "Анжи"

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Полузащитник "Локомотива" Александр Самедов после крупной победы над "Анжи" (3:0) в матче 13-го тура чемпионата России в эфире телеканала "Наш футбол" отметил, что на исход повлияли два быстрых гола. К 4-й минуте хозяева были впереди 2:0.

– На исход матча серьезно повлияли два быстрых гола, которые нам удалось забить, – подчеркнул Самедов. – Когда играешь дома и удается быстро забить, это придает двойные эмоции.

– Можно ли сказать, что этот матч – результат работы над ошибками после поражения от "Рубина"?

– Можно и так сказать. Рад, что сегодня у нас получилось задуманное.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 13-й тур

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