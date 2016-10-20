Александр Самедов: "Для нас сейчас сложная ситуация. Многие в ней не были"

Полузащитник "Локомотива" Александр Самедов в преддверии матча 11-го тура чемпионата России с ЦСКА отметил, что у команды будет хорошая возможность прервать неудачную серию. Для этого, по его словам, необходима поддержка болельщиков.

– У команды сейчас неприятная серия, но будет возможность ее прервать, – сказал Самедов. – Нам необходима поддержка болельщиков. Пусть придет больше народу. Мы постараемся отплатить им за это.

– Было ли неформальное собрание и оговорили ли причины неудачной серии?

– Если бы знали, как победить, то исправили бы это. Мы регулярно общаемся. Это сложная ситуация для нас. Многие в ней не были. Стоит честно сказать, что все зависит от нас. Чем больше сил мы приложим, тем будет лучше.

– Накануне ребята играли в пейнтбол. Чья это была инициатива?

– Не все футболисты играли, у кого-то были свои дела. Это инициатива внутри команды. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)