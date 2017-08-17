Александр Самедов: "Давление на "Спартак" всегда сильнее, чем на другие клубы"

Полузащитник "Спартака" Александр Самедов подчеркнул, что команда приложит максимум усилий для победы в матче 7-го тура чемпионата России с "Локомотивом". По его словам, команде нужно исправляться.

– Приложим максимум усилий, чтобы обыграть "Локомотив", нужно исправляться. Тем более играем дома, где у нас все складывается лучше, – сказал Самедов. – Не так, как в матче с ЦСКА, который мы просто не имели права отдавать за две минуты. Винить можно только себя. (Филипп ПАПЕНКОВ)

Матч 7-го тура чемпионата России "Спартак" – "Локомотив" пройдет 19 августа и начнется в 17.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.

"Спартак" перед матчем с "Локо". Live из Тарасовки