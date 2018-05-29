Александр Самедов: "Через год сяду и подумаю, хочу ли продолжать играть"

Полузащитник "Спартака" и сборной России Александр Самедов сказал, что после завершения карьеры он хотел бы заняться горнолыжным спортом и хоккеем, а также начать больше путешествовать. 33-летний хавбек отметил, что останется в футболе по истечении контракта с красно-белыми, если почувствует, что может приносить пользу.

- Что бы вам хотелось сделать из того, что сейчас запрещено контрактом?

- Когда закончу играть, обязательно поеду на какой-нибудь горнолыжный курорт. Безумно боюсь всех этих спусков, но очень хочу попробовать хотя бы с детской горочки на лыжах скатиться. Обязательно встану на коньки и начну играть в хоккей. Другими словами, начну заниматься именно тем, чем хочу. Путешествовать. Есть много спортивных мероприятий, которые я хотел бы посетить. Словом, планы у меня большие после окончания карьеры.

- Окончание карьеры – это какой-то конкретный рубеж или абстрактная дата?

- Мой контракт со "Спартаком" закончится через год, когда мне будет почти 35 лет, вот тогда сяду и хорошенько подумаю, что делать дальше и хочу ли я сам продолжать играть. Если пойму, что уже ни к чему не годен, цепляться за футбол не стану. Сейчас же есть и силы, и желание. А главное, я понимаю, что могу принесть пользу команде.

Напомним, в сезоне-2017/18 Самедов провел в составе "Спартака" 28 матчей во всех турнирах, забив 3 мяча и сделав 4 голевые передачи. В 7 играх за сборную России на его счету 1 гол и 3 результативных паса.