Александр Самедов: "Будь у 21-летнего Самедова голова нынешнего, то я бы уехал в хороший чемпионат"

Полузащитник "Спартака" Александр Самедов в интервью "Большому спорту" отметил, что его карьере многие бы позавидовали. Но он сожалеет, что не уехал в европейский чемпионат в молодом возрасте.
- Вы довольны, как складывается ваша карьера?
- Понятно, что она скоро закончится, хотя силы у меня еще есть. Но я абсолютно точно скажу: да, я очень доволен своей карьерой, многие бы позавидовали. Но что-то, конечно, могло сложиться лучше.
- Например?
- Будь у 21-летнего Самедова голова нынешнего, то я бы уехал из России в хороший чемпионат. Имелись все данные и возможности, но я по разным причинам потерял много времени.
- Что посоветуете сегодняшним 20-летним?
- Они априори другие. Считаю, мое поколение гораздо сильнее нынешнего – я беру игроков 1981–1984 годов рождения. Сейчас есть хорошие, яркие футболисты. Дай бог, чтобы они прогрессировали. Сложно давать им советы – у каждого свое видение. Мне говорили разные вещи, вроде: "Саня, карьера быстро пролетит. Не успеешь оглянуться, а тебе стукнет 30". В одно ухо впускал, в другое выпускал. Если кто-то из молодых подойдет, о чем-то спросит, то я, конечно, отвечу, дам совет. Для меня таким человеком-наставником был отец. Он очень помог.
В нынешнем сезоне 33-летний Самедов провел за "Спартак" 28 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 4 результативные передачи.
Дополнительная информация
https://bolshoisport.ru/articles/aleksandr-samedov-o-pereotsenke-sbornoy-rossii-i-padenii-urovnya-rfpl
Bred38
Нынешнее поколение (Миранчуки, Кузяев, Зобнин) гораздо талантливее Самедова... Который всю жизнь был и есть прямолинейный тупой футболист прошел-навесил... Так что не надо себе льстить...Александр.
17:52
rumayak
Представьте, а я всего за две недели накачал пресс, подкачал руки и спину и сбросил пару килограмм и это всё, без диет и спорта! Я вообще ленивый и не могу сидеть на диетах и заниматься спортом, но недавно вычитал в одном блоге как можно подкачаться и привести тело в порядок сидя дома и ничего не делая, и я решил опробовать ведь цена вопроса копеечная. От результата был в шоке не только я, никто не верил что так можно накачать пресс и сделать тело красивым, теперь и жена захотела опробовать. Вот тот блог, где подpобнo вcе опиcано--- http://linkto.eu/mblog
17:38
ledorub
В хорошем бы лавку полировал, а в нехорошем женюжек заработал.
17:29
Kasymus
Саш, то есть мы все - говно? Кто играет в нашем чемпе и кто его смотрит?
17:22
Millwall82
Это как наш Шайдаев, в чемпионат Азербайджана??? Ох уж эти дети фруктов.
17:19
баламошка
Пора Шуре вместе с ОПГ "Ромашкой" и Ещенко уходить из Спартака. Надо приобретать исполнителей получше и помоложе. Спасибо за всё! Уходите!)
17:16