17:12 | Футбол — РФПЛ

Александр Самедов: "Будь у 21-летнего Самедова голова нынешнего, то я бы уехал в хороший чемпионат"

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Полузащитник "Спартака" Александр Самедов в интервью "Большому спорту" отметил, что его карьере многие бы позавидовали. Но он сожалеет, что не уехал в европейский чемпионат в молодом возрасте.

- Вы довольны, как складывается ваша карьера?

- Понятно, что она скоро закончится, хотя силы у меня еще есть. Но я абсолютно точно скажу: да, я очень доволен своей карьерой, многие бы позавидовали. Но что-то, конечно, могло сложиться лучше.

- Например?

- Будь у 21-летнего Самедова голова нынешнего, то я бы уехал из России в хороший чемпионат. Имелись все данные и возможности, но я по разным причинам потерял много времени.

- Что посоветуете сегодняшним 20-летним?

- Они априори другие. Считаю, мое поколение гораздо сильнее нынешнего – я беру игроков 1981–1984 годов рождения. Сейчас есть хорошие, яркие футболисты. Дай бог, чтобы они прогрессировали. Сложно давать им советы – у каждого свое видение. Мне говорили разные вещи, вроде: "Саня, карьера быстро пролетит. Не успеешь оглянуться, а тебе стукнет 30". В одно ухо впускал, в другое выпускал. Если кто-то из молодых подойдет, о чем-то спросит, то я, конечно, отвечу, дам совет. Для меня таким человеком-наставником был отец. Он очень помог.

В нынешнем сезоне 33-летний Самедов провел за "Спартак" 28 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 4 результативные передачи.

Дополнительная информация

https://bolshoisport.ru/articles/aleksandr-samedov-o-pereotsenke-sbornoy-rossii-i-padenii-urovnya-rfpl

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (6)
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Bred38

Нынешнее поколение (Миранчуки, Кузяев, Зобнин) гораздо талантливее Самедова... Который всю жизнь был и есть прямолинейный тупой футболист прошел-навесил... Так что не надо себе льстить...Александр.

17:52

rumayak

Представьте, а я всего за две недели накачал пресс, подкачал руки и спину и сбросил пару килограмм и это всё, без диет и спорта! Я вообще ленивый и не могу сидеть на диетах и заниматься спортом, но недавно вычитал в одном блоге как можно подкачаться и привести тело в порядок сидя дома и ничего не делая, и я решил опробовать ведь цена вопроса копеечная. От результата был в шоке не только я, никто не верил что так можно накачать пресс и сделать тело красивым, теперь и жена захотела опробовать. Вот тот блог, где подpобнo вcе опиcано--- http://linkto.eu/mblog

17:38

ledorub

В хорошем бы лавку полировал, а в нехорошем женюжек заработал.

17:29

Kasymus

Саш, то есть мы все - говно? Кто играет в нашем чемпе и кто его смотрит?

17:22

Millwall82

Это как наш Шайдаев, в чемпионат Азербайджана??? Ох уж эти дети фруктов.

17:19

баламошка

Пора Шуре вместе с ОПГ "Ромашкой" и Ещенко уходить из Спартака. Надо приобретать исполнителей получше и помоложе. Спасибо за всё! Уходите!)

17:16

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