Александр Самедов: "Будь у 21-летнего Самедова голова нынешнего, то я бы уехал в хороший чемпионат"

Полузащитник "Спартака" Александр Самедов в интервью "Большому спорту" отметил, что его карьере многие бы позавидовали. Но он сожалеет, что не уехал в европейский чемпионат в молодом возрасте.



- Вы довольны, как складывается ваша карьера?



- Понятно, что она скоро закончится, хотя силы у меня еще есть. Но я абсолютно точно скажу: да, я очень доволен своей карьерой, многие бы позавидовали. Но что-то, конечно, могло сложиться лучше.



- Например?



- Будь у 21-летнего Самедова голова нынешнего, то я бы уехал из России в хороший чемпионат. Имелись все данные и возможности, но я по разным причинам потерял много времени.



- Что посоветуете сегодняшним 20-летним?



- Они априори другие. Считаю, мое поколение гораздо сильнее нынешнего – я беру игроков 1981–1984 годов рождения. Сейчас есть хорошие, яркие футболисты. Дай бог, чтобы они прогрессировали. Сложно давать им советы – у каждого свое видение. Мне говорили разные вещи, вроде: "Саня, карьера быстро пролетит. Не успеешь оглянуться, а тебе стукнет 30". В одно ухо впускал, в другое выпускал. Если кто-то из молодых подойдет, о чем-то спросит, то я, конечно, отвечу, дам совет. Для меня таким человеком-наставником был отец. Он очень помог.



В нынешнем сезоне 33-летний Самедов провел за "Спартак" 28 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 4 результативные передачи.