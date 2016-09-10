17:44 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Александр Салугин: "Забил, потому что поленился бежать"

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Фантастический гол "Амкара" в ворота "Томи" метров с 40, решивший исход матча, прокомментировал его автор Александр Салугин. "Амкар" на своем поле обыграл "Томь" в матче  6-го тура РФПЛ со счетом 1:0.

– После сброса мяча вам на ход Бодулом у вас был простор для прорыва, почему решились на удар с такой не убойной дистанции, увидели, что вратарь выдвинулся вперед?

– Позиции вратаря я не видел, просто только вошел в игру, еще не разбегался, можете даже написать, что поленился бежать, взял да и ударил.

– Когда-нибудь еще такие голы забивали?

– Только на любительском уровне, играя за команду одного из арендаторов лужниковских полей. В профессиональном футболе таких голов даже не видел. (Павел АЛЕШИН)

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 6-й тур

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