Александр Салугин: "У ЦСКА что-то не идет внутри команды"

Нападающий "Амкара" Александр Салугин после игры 13-го тура чемпионата России против ЦСКА (2:2) отметил, что погода не дала командам показать тот футбол, который хотелось бы. Футболист высказал мнение, что встреча получилось равной.

– Как оцените результаты игры для "Амкара"?

– ЦСКА повезло, потому что они отыгрывались. Правда, сначала мы были в этой роли, а только потом они. В целом игра была равной, но погодные условия не позволили показать и нам, и армейцам тот футбол, который хотелось бы.

– Погода именно вам пошла в плюс?

– Может и сопернику, потому что у нас не получались контратаки, мяч застревал в ногах.

– Гаджи Гаджиев ругал команду за два пропущенных мяча в первом тайме?

– В последние несколько лет на выезде с ЦСКА наша команда не могла даже вничью сыграть. Мы поздравили друг друга с ничьей и тренер нас поздравил. А голы мы потом разберем.

– Сами были удивлены, что за короткий промежуток времени смогли дважды забить армейцам, которые мало пропускают?

– Мы тоже меньше всех пропускали до этого матча. А тут за первый тайм и сразу два мяча залетели в наши ворота. Конечно, было удивительно, что забили сопернику два мяча. И приятно.

- Сейчас ваше отставание от ЦСКА составляет одно очко. А при победе вы могли и обойти армейцев. Держали это в голове?

- Пока не держим в голове таблицу, играем от матча к матчу, но когда забили второй мяч, было ощущение, что если в первом тайме не пропустим, то в итоге увезем победу. Но как сложилось, так и сложилось.

- Вас не удивляют результаты и игра ЦСКА?

- Что-то не идет у них внутри команды. Они стали хуже играть в обороне, судя по теории, которую мы разбирали и по просмотрам матчей, они так никогда не играли. Нужно им внутри разбираться. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)