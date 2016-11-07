Александр Салугин: "Нужен лимит в 10 россиян на поле"

Нападающий "Амкара" Александр Салугин отметил, что в чемпионате России необходим лимит на легионеров. По его словам, действующее ограничение можно увеличить. Сейчас на поле в матчах премьер-лиги должны выходить не менее пяти россиян.

- Прекрасно, если бы лимит был в 10 российских игроков на поле, - приводит "Спорт FM" слова Салугина. - Я думаю, при лимите клубам приходится покупать сильных легионеров. Ведь не может же в состав проходить иностранец, который играет на одном уровне с россиянином.