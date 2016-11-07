Александр Салугин: "Готов вернуться в ЦСКА даже на полставки"

Нападающий "Амкара" Александр Салугин отметил, что хотел бы вернуться в ЦСКА. В составе армейцев форвард выступал с 2005 под 2007 годы, после чего перешел в "Крылья Советов", которые тогда возглавлял Леонид Слуцкий.

- Только вчера со Слуцким говорил, - приводит "Спорт FM" слова Салугина. - Я ему сказал, что всегда готов вернуться, нет ли там местечка, даже на полставки. Приеду и картины не испорчу. Слуцкий как всегда отшутился, а я серьезно говорил. Всегда готов вернуться в ЦСКА, эта команда родная для меня.

Я работал со Слуцким и могу сказать, что он очень сильный специалист. С учетом существующих проблем, в том числе и неактивностью "армейцев" на трансферном рынке, он выжал максимум из этой команды.



Он мягкий? Да он перестроился. Просто, работая в "Москве" и "Крылья Советах", Слуцкий любил, чтобы все от коллектива шло. А в ЦСКА по-другому, люди приехали на работу, позанимались и разъехались.