17:26 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Александр Салугин: "Готов вернуться в ЦСКА даже на полставки"

0
0
0
2

Нападающий "Амкара" Александр Салугин отметил, что хотел бы вернуться в ЦСКА. В составе армейцев форвард выступал с 2005 под 2007 годы, после чего перешел в "Крылья Советов", которые тогда возглавлял Леонид Слуцкий.

- Только вчера со Слуцким говорил, - приводит "Спорт FM" слова Салугина. - Я ему сказал, что всегда готов вернуться, нет ли там местечка, даже на полставки. Приеду и картины не испорчу. Слуцкий как всегда отшутился, а я серьезно говорил. Всегда готов вернуться в ЦСКА, эта команда родная для меня.

Я работал со Слуцким и могу сказать, что он очень сильный специалист. С учетом существующих проблем, в том числе и неактивностью "армейцев" на трансферном рынке, он выжал максимум из этой команды. 

Он мягкий? Да он перестроился. Просто, работая в "Москве" и "Крылья Советах", Слуцкий любил, чтобы все от коллектива шло. А в ЦСКА по-другому, люди приехали на работу, позанимались и разъехались.

Дополнительная информация

http://sportfm.ru/news/salugin-skazal-slutskomu-chto-gotov-vernutsya-v-tsska-na-polstavki.html

0
0
0
2

Материалы REN-TV

Любопытство всемирного масштаба...

Видео: Надежда Савченко прогулялась по Красной площади...

Гиви наступает из Приднестровья...

Никита Джигурда и адвокат Сергей Жорин подрались у здания суда ...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

bond1951

лучше такие как ты САНЯ чем траоре ионовы прочая шу.....ра но это космос

18:52

Блудный Свин

Эх Сашка.... 10 лет назад нужно было головой думать.. такой талантище... теперь Федька чалов будет наигрываться.. он как раз на 10 лет моложе...

17:58

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ