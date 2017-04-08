Александр Салугин: "Два пропущенных мяча - редкость для "Амкара"

Нападающий "Амкара" Александр Салугин в перерыве матча 22-го тура чемпионата России против "Крыльев Советов" (2:2) отметил, что игра получается слишком открытой. Форвард подчеркнул, что команде следует аккуратнее играть в обороне.

– Очень открытая игра получается, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Салугин. – Мы забили быстрый мяч, но "Крыльям" дважды удалось быстро отыграться. Плохо играем с тактической точки зрения, в особенности мы, потому что два пропущенных мяча для нас – это редкость.

Главный тренер скажет, что нужно исправлять. Наверное, в атаке можно продолжать так же, а в защите нужно играть аккуратнее.

Трансляция матча "Крылья Советов" – "Амкар"