Александр Салугин: "Для футболистов система "осень - весна" нормальная - есть два отпуска"

Нападающий "Амкара" Александр Салугин отметил, что чемпионат России должен проходить по системе "осень - весна". По его словам, такая схема позволяет футболистам отдыхать два раза в год.

- В принципе, беря в учет, что все новые стадионы у нас построены или достраиваются, то систему "осень - весна" надо оставлять, - приводит "Спорт FM" слова Салугина. - Для футболистов она нормальная – есть два отпуска. Из-за этого весь сыр-бор и был. Мутко под себя это и делал. Ну что делать? Наши команды играют в еврокубках, и для нас этот вариант оптимален.