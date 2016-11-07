17:46 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Александр Салугин: "Для футболистов система "осень - весна" нормальная - есть два отпуска"

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Нападающий "Амкара" Александр Салугин отметил, что чемпионат России должен проходить по системе "осень - весна". По его словам, такая схема позволяет футболистам отдыхать два раза в год.

- В принципе, беря в учет, что все новые стадионы у нас построены или достраиваются, то систему "осень - весна" надо оставлять, - приводит "Спорт FM" слова Салугина. - Для футболистов она нормальная – есть два отпуска. Из-за этого весь сыр-бор и был. Мутко под себя это и делал. Ну что делать? Наши команды играют в еврокубках, и для нас этот вариант оптимален.

Дополнительная информация

http://sportfm.ru/news/salugin-ustraivaet-sistema-osen-vesna-est-dva-otpuska.html

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КОММЕНТАРИИ (1)
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bond1951

а в литейный цех на один отпуск не желаешь

18:45

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