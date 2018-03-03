Александр Рязанцев: "Все карточки в матче "Зенит" – "Амкар" были по делу"

Полузащитник "Амкара" Александр Рязанцев после гостевого матча 21-го тура чемпионата России против "Зенита" (0:0) подчеркнул: питерский клуб не пытался запретить ему сыграть в этой встрече. Права на футболиста принадлежат "Зениту", в пермской команде он выступает на правах аренды.

– Накал страстей впечатлил?

– Накал был хорошим – удаления, малое количество голевых моментов, что только подчеркивает страсти в центре поля. А так все отлично, это тот результат, который устраивает "Амкар".

– Переживали за Нигматуллина, когда в него летели разные предметы?

– Да, конечно. Это не красит болельщиков, но что поделать.

– "Зенит" не пытался запретить вам сыграть в этом матче?

– Нет, не было такого.

– Вы не удивлены?

– Я обрадован!

– Как вам игра в погодных условиях, как в Перми, только на стадионе с крышей?

– Да, в Перми такая же температура, только со знаком "минус". Условия здесь шикарные. Я считаю, если Россия хочет развивать футбол, то на всей территории за Уралом такие крытые стадионы – единственный выход.

– Манчини назвал лучшим игроком матча судью. Разделяете его мнение?

– Само собой, игроки "Зенита" недовольны результатом – они пытались сделать все, чтобы забить гол, нервничали и поэтому нарушали правила. Но не думаю, что карточки были показаны не по делу. (Егор БЫЧКОВ)