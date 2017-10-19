Александр Рязанцев: "В Перми солнца меньше, чем в Санкт-Петербурге"

Полузащитник "Амкара" Александр Рязанцев в интервью клубной пресс-службе отметил, что в Перми странная погода. По его словам, в городе мало солнца.

– Различия между Санкт-Петербургом и Пермью как-то влияют на тебя?

– Самое важное – это работа. Работа здесь есть и она мне нравится. А города, конечно, отличаются, что уж кривить душой.

– Что тебя удивляет в Перми?

– Сегодня как раз ехал и вспоминал, когда последний раз здесь, в Перми, светило солнце и не мог вспомнить. Давно, в общем. Погода здесь странная. Ощущение, будто над городом всегда нависает что-то. Солнца не так много. Говорят, в Питере мало солнца. Здесь его, наверное, еще меньше.