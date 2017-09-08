Александр Рязанцев: "У "Амкара" были шансы в игре с ЦСКА"

Полузащитник "Амкара" Александр Рязанцев после матча 9-го тура чемпионата России против ЦСКА (0:1) отметил, что для пермяков игра получилась непростой. Хавбек также добавил, что на результате сказалась плохая реализация голевых моментов.

– Игра была непростая, потому что ЦСКА контролировал ход игры, хорошо держали мяч, - цитирует клубная пресс-служба Рязанцева. - Мы неплохо оборонялись, но делали это очень глубоко, что не давало нам атаковать большими силами. С мячом, конечно, играть легче, но это была наша тактика на сегодняшнюю игру. Все были к этому готовы.

Были ли у "Амкара" шансы в этом матче? Конечно, были, даже, несмотря на то, что армейцы владели мячом и контролировали игру. На результате сказалась плохая реализация голевых моментов. Будем работать над этим.