22:41 | Футбол — РФПЛ

Александр Рязанцев: "Семак - наиболее хороший вариант для "Зенита"


Полузащитник "Зенита"  Александр Рязанцев, выступавший в прошлом сезоне на правах аренды за "Амкар", отметил, что кандидатура Сергея Семака является наиболее хорошим вариантом для санкт-петербургского клуба. 

 
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Как ранее сообщал "СЭ", "Зенит" на пост главного тренера рассматривает Семака и итальянца Маурицио Сарри.

- Аренда в "Амкаре" завершилась, в июне вернусь в Санкт-Петербург. Мне было бы интересно поработать с Сергеем Семаком, это наиболее хороший вариант для "Зенита", - приводит "Р-Спорт" слова Рязанцева.

За ситуацией вокруг "Амкара" слежу, потому что мне небезразлична судьба любого российского клуба. Официально (о неучастии в премьер-лиге в следующем сезоне. - Прим. "СЭ") никто в клубе не говорил. Очень много непроверенной и неточной информации, не хочется комментировать.

31-летний Рязанцев провел в сезоне-2017/18 за "Амкар" 22 матча во всех турнирах, забил 4 гола и отдал одну результативную передачу.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/football/20180524/1137294409.html

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