Александр Рязанцев: "Семак - наиболее хороший вариант для "Зенита"

Полузащитник "Зенита" Александр Рязанцев, выступавший в прошлом сезоне на правах аренды за "Амкар", отметил, что кандидатура Сергея Семака является наиболее хорошим вариантом для санкт-петербургского клуба.

Как ранее сообщал "СЭ", "Зенит" на пост главного тренера рассматривает Семака и итальянца Маурицио Сарри.



- Аренда в "Амкаре" завершилась, в июне вернусь в Санкт-Петербург. Мне было бы интересно поработать с Сергеем Семаком, это наиболее хороший вариант для "Зенита", - приводит "Р-Спорт" слова Рязанцева.



За ситуацией вокруг "Амкара" слежу, потому что мне небезразлична судьба любого российского клуба. Официально (о неучастии в премьер-лиге в следующем сезоне. - Прим. "СЭ") никто в клубе не говорил. Очень много непроверенной и неточной информации, не хочется комментировать.



31-летний Рязанцев провел в сезоне-2017/18 за "Амкар" 22 матча во всех турнирах, забил 4 гола и отдал одну результативную передачу.