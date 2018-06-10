Александр Рязанцев покинет "Зенит"

Полузащитник "Зенита" Александр Рязанцев, выступавший в сезоне-2017/18 за "Амкар" на правах аренды, сообщил, что его контракт с клубом из Петербурга не будет продлен. Хавбек также высказался по поводу возможного закрытия Пермского клуба.

– Общались с новым тренером сине-бело-голубых Сергеем Семаком, обсуждали свое будущее?

– Мой контракт заканчивается, продлевать его не буду, поэтому этим летом станут искать новый клуб.

– Что можете сказать по поводу "Амкара"?

– Официально пока ничего не объявили, поэтому не вижу смысла говорить о том, чего не случилось. Могу только сказать, что провел в Перми хороший чемпионат, выразить благодарностьтренерскому штабу за совместную работу.

– Как вы думаете, что нужно сделать в российском футболе, чтобы клубы не исчезали?

– Я думаю, что в организациях, отвечающих за наш вид спорта, таких, как РФПЛ и РФС, разберутся и выведут его из этого неприятного положения.

Напомним, что Рязанцев перешел в "Зенит" из "Рубина" в январе 2014 года, контракт был рассчитан до лета 2018-го. Рязанцев провел за за питерцев 38 матчей и забил 1 гол. Дважды его отправляли в аренду – в "Урал" в сезоне-2015/16 (11 матчей) и "Амкар" в прошлом году (21 матч, 3 гола). (Иван ТОРОПЦЕВ)