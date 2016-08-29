17:25 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Александр Рязанцев: "Никуда из "Зенита" не уходил"

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На сайте РФПЛ в разделе "отзаявки" значится, что "Зенит" 28 августа отзаявил полузащитника Александра Рязанцева. Сам 29-летний хавбек с удивлением отнесся к этому и заверил, что не покидал питерский клуб.

– Никуда из "Зенита" не уходил, скорее всего, техническая ошибка на сайте РФПЛ, – сказал Рязанцев.

Напомним, что минувший сезон полузащитник завершал в "Урале", за который выступал на правах аренды и принял участие в 11 матчах премьер-лиги. (Сергей АСТАХОВ)

Рязанцев исключен из заявки "Зенита" 

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Петя

Ну и пень Рязанцев, был действующим игроком Рубина, и полирует скамейки в Зените!

17:44

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