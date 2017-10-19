Александр Рязанцев: "Хочу посмотреть на убойную связку шутников премьер-лиги - Дзюба и Салугин"

Полузащитник "Амкара" Александр Рязанцев в интервью клубной пресс-службе отметил, что у пермяков тренировочный процесс грамотно организован. Хавбек также подчеркнул, что в команде главный весельчак – нападающий Александр Салугин.

– Ты уже три месяца в "Амкаре". Что тебе здесь нравится в организационном плане?

– Клуб устроен добротно, развивается. Тренировочный процесс тоже организован очень грамотно.

– А в плане атмосферы?

– Атмосфера вообще шикарная. Коллектив по-хорошему "сумасшедший". Пацаны все дружелюбные, часто с ними встречаемся вне тренировок, общаемся. Такая атмосфера, наверное, самая главная сила команды.

– В "Зените" ты играл с Артемом Дзюбой – главным весельчаком премьер-лиги. Кому из "Амкара" можешь отдать подобное звание?

– Я думаю, что это, конечно, Саша Салугин. Хотелось бы посмотреть на их убойную связку шутников. И в нападении тоже убойную.

– А кто в коллективе самый неразговорчивый, замкнутый?

– Да нет таких вообще. Только, может быть, новички чуть-чуть стесняются поначалу. Я не могу сейчас вспомнить кого-нибудь. Даже иностранцы очень активно себя ведут, болтают, поддерживают связь со всеми.