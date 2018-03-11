Александр Рязанцев: "Амкару" нужно играть агрессивнее"

Полузащитник "Амкара" Александр Рязанцев после поражения от тульского "Арсенала" (0:2) в матче 22-го тура чемпионата России посетовал на реализацию голевых моментов.

– Не хватает, наверное, того, что не реализованы моменты, надо создавать больше моментов, чтобы повысить процент реализации, – цитирует Рязанцева "Молодежная газета". – Надо играть агрессивнее, хотя сегодня в принципе играли агрессивно, просто не повезло. Слава богу, время у нас до 1-го числа есть и, надеюсь, мы все успеем поправить.

– Перенос матча в Уфу как-то сказался на команде?

– Конечно, сказался. При своих болельщиках, на своем поле совсем другая игра. Лишний перелет, гостиница, хотя больше, наверное, болельщиков не хватало, поле в Уфе очень хорошее. Спасибо большое Уфе, что приняли нас.

– Следующий домашний матч – с "Локомотивом". Другая игра будет?

– Надеюсь, успеем подкорректировать все моменты, которые у нас не получаются, наладить что-то, и все будет хорошо.