Александр Пуцко: "Варианты помимо "Уфы" были, но говорить о них сейчас нет смысла"

Новичок "Уфы" Александр Пуцко в интервью "СЭ" признался, что ему было не просто решиться на смену клуба. Также он рассказал, что у него были предложения и от других клубов.

– Покидать "Спартак" было нелегко, - отметил Пуцко. - Все-таки отдал клубу 10 лет своей жизни – академия, дубль, "Спартак-2", – начал Пуцко. – Понимаю, что мне пора двигаться дальше и выступать в премьер-лиге. В главной команде игровой практики у меня, по сути, не было, поэтому решился на переход.

– Варианты помимо "Уфы" были?

– Да, но говорить о них сейчас нет смысла.

Полное интервью Пуцко