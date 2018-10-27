Александр Пуцко: "Уфе" нужны победы"

Защитник "Уфы" Александр Пуцко прокомментировал ничью с "Уралом" (1:1) в матче 12-го тура РПЛ.

- Тяжелая игра, ничейный результат закономерен. И у них были моменты, и у нас, – сказал Пуцко. – Обоюдоострая равная игра.

- Второй гостевой матч вы после начала второго матчи садитесь. Психология или что?

Понятно, что они играют дома, проигрывали, всеми силами идут вперед, заставляли нас опускаться. Но при этом у нас должны быть хорошие контратаки. В принципе сегодня так и было.

- В эпизоде с пропущенным голом что случилось, не разобрали игроков?

– Был угловой, Бикфалви головой пробил. Нужно посмотреть на повторе, как располагались игроки. Тяжело сказать.

– Как оцените выступление "Уфы" в последнем месяце, ни разу не проиграли, но всего одна победа?

– Все понимают, что нужны победы, мы внизу таблицы, у всех соответствующий настрой.

(Иван Уральский)