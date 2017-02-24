Александр Пуцко: "Есть желание доказать, что в "Спартаке" ошиблись"

Новичок "Уфы" Александр Пуцко в интервью "СЭ" признался, что хочет доказать "Спартаку", что клуб ошибся, отпустив его в другую команду. Тем не менее у 24-летнего защитника нет обиды на красно-белых.

– Есть желание доказать, что в Москве ошиблись, не доверяя вам?

– Врать не буду, мысли такие в голове присутствуют. Однако доказывать хочется в первую очередь самому себе и тем людям, которые в меня поверили в Уфе. Буду стараться не подвести их, показать, на что способен.

– Многие воспитанники красно-белых таят обиду на родной клуб. Вы, судя по всему, к ним не относитесь?

– Ни в коем случае. Могу сказать "Спартаку" только большое спасибо за время, проведенное в команде. Там меня воспитали как футболиста.

Полное интервью Пуцко