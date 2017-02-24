Александр Прудников: "Трудно сказать, почему не сложилось в "Локомотиве"

Нападающий "Анжи" Александр Прудников дал понять, что не расстраивается по поводу неудачного просмотра в "Локомотиве". Форвард начал этот сезон в "Оренбурге" и провел только 4 матча в чемпионате России. Зимой он пробовался в "Локо", но в результате вернулся в "Анжи", где выступал с 2011 по 2012 год.

– Об интересе "Анжи" узнал перед Новым годом, – цитирует официальный сайт "Анжи" Прудникова. – Сначала думал, потому что было еще несколько вариантов продолжения карьеры. Тот же "Локомотив". Не в финансовом плане, а просто возможностью быть ближе к дому, к родным. А в целом, над принятием решения вообще не раздумывал. Клуб и город мне знакомы, да и поставленные задачи понятны. И когда клуб и футболисты их преодолевают вместе, то обычно это приводит к успеху.

– А что не сложилось в "Локомотиве"?

– Мне трудно сказать, почему не сложилось. Это жизнь. Не получилось сегодня, получится завтра. Я считаю, что как минимум был конкурентоспособен, а дальше больше вопрос симпатии или антипатии. Может, имеются и другие аспекты, но мне о них не известно. И от того, что не сложилось закрепиться в "Локомотиве", я трагедии не делаю. Наоборот, движемся дальше.

– Сейчас в составе "Анжи" три одноплановых форварда – вы, Филипп Будковский и Шамиль Асильдаров. Не боитесь конкуренции?

– Наличие конкуренции – это всегда лучше, нежели ее отсутствие. Лучше выходить на поле максимально отмобилизованным, чем расслабленным. Как говорится, предупрежден - значит, вооружен". Поэтому так, наверное, легче и лучше.