Александр Прудников: "Анжи" не заслуживал поражения в матче с "Локомотивом"

Нападающий "Анжи" Александр Прудников уверен в том, что команда не заслуживала поражения в матче 17-го тура чемпионата России с "Локомотивом" (0:1). По словам форварда, игра была абсолютно ровной.

– Не хватило реализации моментов. У соперника был один момент, и он его забил, – приводит пресс-служба махачкалинцев слова Прудникова. – Мы же не смогли реализовать несколько своих. А по игре, конечно, "Анжи" не заслуживал поражения. Абсолютно равная игра. Жаль, что потеряли очки.

– У вас два хороших момента, но в первом случае мяч угодил в перекладину, а во втором – мяч пролетел рядом со штангой. Что обычно чувствует в таких случаях нападающий?

– Когда не забиваешь и после этого в ворота твоей команды забивается гол, конечно, чувствуешь огромное разочарование. После уже приходится отыгрываться. А отыгрываться всегда тяжелее.

– А по игре чувствовалось, что с "Анжи" играл лидер чемпионата?

– В этом году такой чемпионат, что нет большой разницы – соперник – лидер или середняк. В принципе, со всеми лидерами мы сыграли, нельзя сказать, что совсем удачно, но отобрали очки. А в каких-то матчах мы потеряли их. Где-то даже обидно, когда пропускали на последних минутах. Могли набрать намного больше очков.

– До большого перерыва в чемпионате осталось сыграть еще три матча. Это поражение сильно испортило настроение?

– Поражение всегда портит настроение, даже несмотря на то, как складывался матч. Но предстоящие игры у нас будут с прямыми конкурентами и "Анжи" надо выигрывать, чтобы уйти в отпуск, обезопасив себя от зоны вылета.