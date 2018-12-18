Александр Протасовицкий: "Наше нахождение в СИЗО незаконно"

Детский тренер Александр Протасовицкий, фигурант дела, по которому проходят как обвиняемые форвард "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев, заявил, что находится в СИЗО незаконно.
- Все допросы и экспертизы проведены. Теряется весь смысл нашего нахождения здесь. Не пытались даже и не хотим. В наших интересах как можно скорее завершить следствие. Наше нахождение здесь незаконно, - сказал Протасовицкий. - У меня есть девятилетняя дочь, которую я уже давно не видел. А мои родители - пенсионеры, нуждаются в моей помощи. Пока я был здесь, маме моей была сделана операция. Она нуждается в моей поддержке.
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https://www.sport-express.ru/football/rfpl/online/otpustyat-li-kokorina-i-mamaeva-live-1491911/