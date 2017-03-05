Александр Привалов: "Если сборная России занимает такие места, значит, она не готова"

Двукратный олимпийский призер Александр Привалов подчеркнул, что для успешного выступления сборной России в эстафете команда должна обладать ровным составом. По его словам, результаты говорят о том, что сборная не готова к выступлению. Национальная команда заняла 12-е место в эстафете на Кубке мира в Пхенчхане.

- Сложно комментировать результаты женской эстафеты, нужно разбираться, в чем причина такого выступления, - сказал Привалов. - Если наша команда занимает такие места, значит, она в полной мере не готова и по составу, и по всему. Единственное, Старых сейчас бежит нормально, а многие девочки плохо и бегут, и стреляют.

- Акимова хорошо начала гонку, даже лидировала некоторое время.

- Понимаете, выигрывает ровная команда по составу. Пусть даже кто-то немного проиграет на своем этапе, но должны быть примерно равные силы. О чем можно говорить, если одна бежит, а другая проигрывает около минуты?

- То есть экспериментировать с Мироновой не стоило?

- Это не эксперимент. Нужно пробовать молодых девчонок, а мы запоздали с этим. Мы вводим в состав тех спортсменов, от которых уже ничего ждать не стоит. Причем делаем это на протяжении всего сезона. Есть хороший пример - сборная Германии. Она не боится ставить молодежь, проигрывает, опять ставит. В итоге команда получается ровная, и она сейчас великолепно выступает. А мы в этом плане допускаем ошибки, что-то делаем не так. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)