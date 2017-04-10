Александр Пискарев: "Гаджиев заболел, и я повез "Анжи" на две игры. Потом директор клуба сказал – матчи были проданы"

Бывший тренер "Анжи" Александр Пискарев рассказал о двух проданных матчах во время работы в махачкалинской команде.

Перед сезоном-2003 Пискарев вошел в штаб Гаджи Гаджиева, возглавлявшего в тот период махачкалинский клуб.

– Я не учел, что этот регион – дело тонкое, – цитирует Sports.ru Пискарева. – Там могут подставить – и все. Ни за что ни про что – как я попал. Гаджиев вдруг заболел, а предстоял выезд на две игры. Мне сказали: "Как помощник ты должен везти команду старшим тренером. Только ты". Мы проиграли два матча, и меня убрали из команды.



А потом директор клуба везет меня в аэропорт и говорит: "Михалыч, тебя развели как последнего... Эти две игры проданы".

Сопоставление фактов того времени показывает следующее. Гаджиев был госпитализирован на следующий день после домашнего матча 17-го тура первого дивизиона с читинским "Локомотивом" (3:1, 12 июня).

Впоследствии в 18-м туре (15 июня) "Анжи" на своем поле сыграл вничью со "СКА-Энергией" (1:1). В двух последующих турах "Анжи" в гостях проиграл липецкому "Металлургу" (1:2, 22 июня) и "Факелу" (1:3, 25 июня). После этих двух матчей Пискарев покинул "Анжи" – как сообщалось, по состоянию здоровья.

В сезоне-2003 "Анжи" занял шестое место в первом дивизионе.