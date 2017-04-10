Александр Пискарев: "Гаджиев заболел, и я повез "Анжи" на две игры. Потом директор клуба сказал – матчи были проданы"

Бывший тренер "Анжи" Александр Пискарев рассказал о двух проданных матчах во время работы в махачкалинской команде.
Перед сезоном-2003 Пискарев вошел в штаб Гаджи Гаджиева, возглавлявшего в тот период махачкалинский клуб.
– Я не учел, что этот регион – дело тонкое, – цитирует Sports.ru Пискарева. – Там могут подставить – и все. Ни за что ни про что – как я попал. Гаджиев вдруг заболел, а предстоял выезд на две игры. Мне сказали: "Как помощник ты должен везти команду старшим тренером. Только ты". Мы проиграли два матча, и меня убрали из команды.
А потом директор клуба везет меня в аэропорт и говорит: "Михалыч, тебя развели как последнего... Эти две игры проданы".
Сопоставление фактов того времени показывает следующее. Гаджиев был госпитализирован на следующий день после домашнего матча 17-го тура первого дивизиона с читинским "Локомотивом" (3:1, 12 июня).
Впоследствии в 18-м туре (15 июня) "Анжи" на своем поле сыграл вничью со "СКА-Энергией" (1:1). В двух последующих турах "Анжи" в гостях проиграл липецкому "Металлургу" (1:2, 22 июня) и "Факелу" (1:3, 25 июня). После этих двух матчей Пискарев покинул "Анжи" – как сообщалось, по состоянию здоровья.
В сезоне-2003 "Анжи" занял шестое место в первом дивизионе.
Дополнительная информация
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/soulkitchen/1237903.html
Фемистоклюс
В 2003-м как раз деньги были. Иначе как бы тогда они пригласили к себе Анатолия Давыдова из "Зенита" тренером + целую группу питерских игроков?
13:20
El Zorro
Сразу заметно, что Пискарев трепло. Во-первых, при чем тут регион? Такие истории можно бесконечно рассказывать про почти каждый клуб из всех регионов нашей большой страны. Сопоставление фактов говорит, что Анжи, проводивший 1-й сезон в первом дивизионе после вылета, ставил задачу попасть в ПЛ и была еще середина сезона. Впрочем, даже если это правда, слова этого Михалыча произведут впечатление разве что на самых наивных товарищей.
13:14
СереХа
Это норма.
13:04
Rulen Bagdasys
А про молодежку? А?
12:55
inspire
Карпинское наверное?)))
12:48
echo2011
И как там знаменитое карповское " ну и"?
12:46
1forever1
У металлурга в то время уже денег не было, еще и матчи покупать
12:40