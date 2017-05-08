Александр Павленко: "Уралу" нужно возвращать болельщиков на стадион"

Полузащитник "Урала" Александр Павленко после матча 27-го тура чемпионата России против "Крыльев Советов" (1:3) отметил, что команде нужно было реализовывать свои моменты в первом тайме. Хавбек подчеркнул, что коллективу, возможно, стоит устроить командное собрание.

– Нужно отталкиваться от первого тайма, где нужно было решать свои моменты, у нас было два выхода один на один, – сказал для клубного телевидения Павленко. – Во втором тайме неудовлетворительно сыграли в обороне, допускали нелепые передачи за спину и последующие выходы один на один.

Не нужно впадать в переживания, просто нужно проанализировать произошедшее. Нужно поговорить, собраться с ребятами и тренерским штабом. После этого готовиться к предстоящим играм. Нужно возвращать болельщиков на стадион, много не лучших игр в нашем исполнении было. Необходимо на хорошей ноте закончить этот сезон.

Трансляция матча "Урал" – "Крылья Советов"