17:51 | Футбол — РФПЛ

Александр Панов: "Желаю "Зениту" выиграть все матчи в Лиге Европы"

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Бывший нападающий "Зенита" Александр Панов поблагодарил болельщиков клуба из Санкт-Петербурга за поддержку, оказанную ему после инцидента, случившегося перед матчем 4-го тура чемпионата России между сине-бело-голубыми и "Спартаком" (5:1). Болельщики хозяев, увидев одетого в красно-белое Панова, стали кидать в него монетами, оскорблять и попытались сбить его с ног. Сам форвард не отвечал на нападки фанатов.

"Хочу поблагодарить питерских болельщиков за поддержку после этого инцидента на стадионе. Спасибо вам за уважение и добрые слова в мой адрес. Желаю вашему клубу выиграть все матчи в Лиге Европы. Хорошо выступить в чемпионате России и занять должное место. Чтобы приезжали болельщики других клубов в Санкт-Петербург и гуляли по городу спокойно в атрибутике своего клуба и не боялись. С уважением, Александр Панов", - говорится в сообщении на странице экс-игрока сборной России в социальной сети "ВКонтакте".

Фанаты "Зенита" набросились на Панова. Как это было (видео)//
Александр Панов: "Спартак" мне близок и дорог, а в этом "Зените" болеть не за кого//
Трансляция матча "Зенит" – "Спартак"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 6-й тур. ЦСКА - "Спартак" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (10)
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Bibigon2000

баламошка Ты им счастья желаешь, а они тебя по лицу бьют и монетками обкидывают как какие-нибудь бандерлоги. Культурная гопота во всей красе.=================================================бандерлоги бросали файеры в сектор под собой,а там в основном женщины и дети...ничего нового,просто свиньи...

21:52

oleg_Spb

Мы желаем Саше удаче по жизни и Спартаку удачи в ЛЧ и даже баламошке- не хворать, потому что мы- высококультурные жители Санкт-Петербурга !!!:)))

20:13

баламошка

Ты им счастья желаешь, а они тебя по лицу бьют и монетками обкидывают как какие-нибудь бандерлоги. Культурная гопота во всей красе.

18:59

сибирьофф

Неужели вылечили одним пендалем?))

18:23

foreverCSKAforever

Это тонкий или толстый троллинг?

18:09

Привет от дилетанта!

".... вашему клубу" - охренеть.

18:01

SIZ170

.... оПЯТЬ это недоразумение......

18:00

Тихая ночь

Удачи спаму в лч. Все же за Россию биться будут )

17:58

Jean4

А Панов то держится достойно, в отличии от быдла типа ниже отписавшегося.

17:58

Millwall82

Иуда, желаю твоему Спартаку регулярно получать в Питере по пять))))Хотя куда уж чаще))))

17:55