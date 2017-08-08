Александр Панов: "Желаю "Зениту" выиграть все матчи в Лиге Европы"

Бывший нападающий "Зенита" Александр Панов поблагодарил болельщиков клуба из Санкт-Петербурга за поддержку, оказанную ему после инцидента, случившегося перед матчем 4-го тура чемпионата России между сине-бело-голубыми и "Спартаком" (5:1). Болельщики хозяев, увидев одетого в красно-белое Панова, стали кидать в него монетами, оскорблять и попытались сбить его с ног. Сам форвард не отвечал на нападки фанатов.

"Хочу поблагодарить питерских болельщиков за поддержку после этого инцидента на стадионе. Спасибо вам за уважение и добрые слова в мой адрес. Желаю вашему клубу выиграть все матчи в Лиге Европы. Хорошо выступить в чемпионате России и занять должное место. Чтобы приезжали болельщики других клубов в Санкт-Петербург и гуляли по городу спокойно в атрибутике своего клуба и не боялись. С уважением, Александр Панов", - говорится в сообщении на странице экс-игрока сборной России в социальной сети "ВКонтакте".

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Трансляция матча "Зенит" – "Спартак"