Александр Панов: "Желаю "Зениту" выиграть все матчи в Лиге Европы"

Бывший нападающий "Зенита" Александр Панов поблагодарил болельщиков клуба из Санкт-Петербурга за поддержку, оказанную ему после инцидента, случившегося перед матчем 4-го тура чемпионата России между сине-бело-голубыми и "Спартаком" (5:1). Болельщики хозяев, увидев одетого в красно-белое Панова, стали кидать в него монетами, оскорблять и попытались сбить его с ног. Сам форвард не отвечал на нападки фанатов.
"Хочу поблагодарить питерских болельщиков за поддержку после этого инцидента на стадионе. Спасибо вам за уважение и добрые слова в мой адрес. Желаю вашему клубу выиграть все матчи в Лиге Европы. Хорошо выступить в чемпионате России и занять должное место. Чтобы приезжали болельщики других клубов в Санкт-Петербург и гуляли по городу спокойно в атрибутике своего клуба и не боялись. С уважением, Александр Панов", - говорится в сообщении на странице экс-игрока сборной России в социальной сети "ВКонтакте".
Фанаты "Зенита" набросились на Панова. Как это было (видео)//
Александр Панов: "Спартак" мне близок и дорог, а в этом "Зените" болеть не за кого//
Трансляция матча "Зенит" – "Спартак"
Bibigon2000
баламошка Ты им счастья желаешь, а они тебя по лицу бьют и монетками обкидывают как какие-нибудь бандерлоги. Культурная гопота во всей красе.=================================================бандерлоги бросали файеры в сектор под собой,а там в основном женщины и дети...ничего нового,просто свиньи...
21:52
oleg_Spb
Мы желаем Саше удаче по жизни и Спартаку удачи в ЛЧ и даже баламошке- не хворать, потому что мы- высококультурные жители Санкт-Петербурга !!!:)))
20:13
баламошка
Ты им счастья желаешь, а они тебя по лицу бьют и монетками обкидывают как какие-нибудь бандерлоги. Культурная гопота во всей красе.
18:59
сибирьофф
Неужели вылечили одним пендалем?))
18:23
foreverCSKAforever
Это тонкий или толстый троллинг?
18:09
Привет от дилетанта!
".... вашему клубу" - охренеть.
18:01
SIZ170
.... оПЯТЬ это недоразумение......
18:00
Тихая ночь
Удачи спаму в лч. Все же за Россию биться будут )
17:58
Jean4
А Панов то держится достойно, в отличии от быдла типа ниже отписавшегося.
17:58
Millwall82
Иуда, желаю твоему Спартаку регулярно получать в Питере по пять))))Хотя куда уж чаще))))
17:55