Александр Панов: "Я уважаю "Зенит", но "Спартак" стоит у меня на первом месте!"

Известный болельщик "Спартака" Александр Панов рассказал о том, что он не пытается задеть болельщиков "Зенита". При этом он подчеркнул, что в преддверии матча "Спартак" – "Зенит" фанаты должны уважительнее относиться друг к другу.

- Зачем мне оскорблять "Зенит"? Я уважаю эту команду, за которую играл, не трогаю их болельщиков. А вот когда уже летит ругань в мой адрес, тогда я, естественно, отвечаю. В любом случае, хочется, чтобы пред матчем "Спартак" – "Зенит" никто не поливал друг друга грязью, чтобы не вылезло быдло... Не надо доходить до животного состояния, уровня! Пусть встреча пройдет в отличной атмосфере. На первом месте должен стоять праздник футбола!

– У вас все-таки остался осадок от того, как болельщики "Зенита" оскорбляли вас после игры в первом круге в Питере?

– Спасибо людям, которые меня тогда поддержали. Это именно настоящие болельщики "Зенита", которые помнят меня в этой команде, не забыли, что я сделал для питерцев. Ведь именно из "Зенита" я попал в сборную России, забил два гола французам. Но есть и те, кто забывает хорошее. У них короткая память. Никаких проблем с "Зенитом" у меня нет. У каждого свое мнение. Если кто-то так реагирует отрицательно на меня, это его право. Неправильно мне расстраиваться и принимать все близко к сердцу. Кто они такие и кто мы такие? Как говорится, собака лает, караван идет.

– Не опасаетесь, что болельщики "Зенита" вывесят оскорбительные баннеры в ваш адрес?

– Ну вывесят и вывесят. Посмеюсь. Мне лично ни за что не стыдно. Я никого не предал. Через 20 лет после "Зенита" стал болеть за "Спартак". И что? Я 20 лет живу в Москве. Вот и все. Я поддерживаю эту команду, кайфую от игры красно-белых. Я болею там, где живу. Я, кстати, хожу еще иногда на матчи "Торпедо", за которое тоже выступал. Но "Спартак" стоит у меня на первом месте! (Виталий АЙРАПЕТОВ)