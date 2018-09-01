Александр Панов: "Я не предатель и никому ничего не должен"

Бывший нападающий "Зенита" Александр Панов, который теперь болеет за "Спартак", в интервью "СЭ" отметил, что не считает себя предателем. Также он признался, что если бы жил в Санкт-Петербурге, то может быть болел бы за сине-бело-голубых.

– Уже не обращаете внимания, когда вас называют предателем?

– Если бы жил в Питере, то, наверное, болел бы за "Зенит". А за кого еще там болеть? Но я уже 20 лет в Москве. И то – относительно недавно начал ходить на стадион, поддерживать "Спартак". Влюбился в команду.

Смешно слышать, когда меня называют предателем. Глупая какая-то мысль. Даже не думаю о том, что кого-то предал или что кому-то что-то должен.

Когда мог перейти в "Спартак", будучи игроком, я этого не сделал. Это сейчас почему-то никто не вспоминает. А спустя 20 лет начали предъявлять за то, что болею за красно-белых. Странно. С другой стороны, раз критикуют, значит, людей интересует моя жизнь. Значит, что-то из себя представляю. Видимо, своим приездом в Питер я будоражу им кровь. Мне кажется, крутость лучше показывать на футбольном поле. А обычным фанатам просто нужно приходить на стадион, выплескивать свои эмоции, забывать о чем-то негативном. А потом выйти с трибун в обнимку, вдарить по пивку и разойтись по домам. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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