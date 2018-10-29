Александр Панов: "Венгер - подходящая кандидатура для "Спартака"

Бывший игрок "Зенита" Александр Панов в интервью "СЭ" отметил, что хотел бы видеть во главе "Спартака" Арсена Венгера. По его словам, у красно-белых хватит финансов для того, чтобы пригласить именитого специалиста.

– Я бы позвал Венгера. Это было бы круто! - заявил Панов. - Арсен умеет ставить атакующую игру, зрелищную. Он по стилю близок к фирменному стилю красно-белых. Болельщики бы очень обрадовались. Да и в обороне порядок бы навел.

– Хватит ли на него денег?

– На трансферы у "Спартака" средства найдутся (смеется). А любые другие тренеры, о которых пишут… Нет, я не против них, но и особо в успех не верю. Надеюсь увидеть во главе команды специалиста, который сделает из красно-белых суперклуб. Венгер – подходящая кандидатура. Он научит побеждать на классе, додавливать соперников. А то нынешний "Спартак" забивает два, а пропускает три… Тревожно. Думаю, Арсен сможет выжать из нынешних игроков максимум. (Виталий Айрапетов)

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