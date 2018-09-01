Александр Панов: "Промеса заменит либо Ханни, либо Педро Роша"

Бывший нападающий "Зенита" Александр Панов, который теперь болеет за "Спартак", в интервью "СЭ" заявил, что у красно-белых уже есть игрок, способный заменить Квинси Промеса. Голландский вингер перешел в "Севилью".

- Не каждый европейский клуб может позволить потратить 20 миллионов на человека из чемпионата России, - отметил Панов. - Пожелаем Промесу удачи. А на его место придет другой футболист. Думаю, он уже есть.

– Кто же?

– Либо Ханни, либо Педро Роша себя проявят. При живом Промесе им было тяжело это сделать, а сейчас появится реальная возможность. Получится ли у Квинси в Испании? Почему нет? Голландец – достаточно нестандартный исполнитель со скоростью, дриблингом. Хладнокровный. Вот в Англии ему пришлось бы сложнее. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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