Александр Панов: "От Карреры все время веет приятной аурой"

Бывший нападающий "Зенита" Александр Панов в интервью "СЭ" признался, что ему импонирует работа главного тренера "Спартака" Массимо Карреры. Под руководством итальянского специалиста красно-белые стали чемпионами России.

– Прежде всего, хочется отметить Карреру, - отметил Панов. - И как он правильно сказал в начале своего пути, что "Спартак" – это прежде всего семья! И он создал этот микроклимат! Все бьются, стараются, пластаются на поле. Нельзя сбрасывать со счетов и футболистов. Глушаков, Ещенко, Промес, Луиз Адриану, Зе Луиш. Джикия пришелся ко двору, Самедов. Да можно всех перечислить.

А Каррера мне очень нравится как человек. Он спокойный рассудительный, вежливый, воспитанный. От него все время веет приятной аурой. Даже плохо про него нельзя подумать. Ведь он сплотил столько народу! На "Томь" пришло 42 тысячи – можете себе такое представить?! Да, игра была тяжелая, да, может быть, странный пенальти, но все равно все закономерно! (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полностью интервью Панова