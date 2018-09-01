Александр Панов: "Ошибки Максименко? вспомните, как начинал Акинфеев"

Бывший нападающий "Зенита" Александр Панов, который теперь болеет за "Спартак", в интервью "СЭ" отметил, что спокойно относится к ошибкам голкипера красно-белых Александра Максименко. По его мнению, 20-летнему россиянину предстоит еще набить шишки.

– Вас беспокоит позиция вратаря? Все-таки в семи матчах Максименко совершил две грубые ошибки. Не многовато?

– Наоборот, маловато.

– Разве?

– Максименко должен еще много таких ляпов совершить, чтобы набить шишки. Тогда наберется определенного опыта и больше их не повторит. Вы вспомните молодого Акинфеева. Поначалу он тоже ошибался. Но в итоге вырос в очень сильного вратаря, опору ЦСКА и сборной. Сколько игр вытащил! Над ним смеялись, считали его антирекорд в Лиге чемпионов. Но ведь он играл против реально сильных команд, нападающих. Почему-то никто не считает матчи, в которых Акинфеев совершил сэйвы. У Максименко же видна перспектива. Просто в дерби с "Динамо" Рыков пробил здорово. А что нужно было делать Максименко? Он вышел из ворот. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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