Александр Панов: "Многие ждали чемпионства "Спартака" 16 лет, а я меньше года"

Бывший нападающий "Зенита" Александр Панов в интервью "СЭ" признался, что еще в игроцкие годы начал симпатизировать "Спартаку". Также он отметил, что лишь в этом сезоне стал регулярно посещать домашние игры красно-белых, и "Спартак" стал чемпионом России.

– Симпатии к красно-белым испытывал еще будучи игроком "Зенита", - отметил Панов. - Тот "Спартак", который обыгрывал "Реал", "Аякс", бился с "Интером", не мог не нравиться. Импонировал стиль игры этой команды. Отсюда и возникла симпатия. После завершения карьеры симпатии к московской команде только усилились.

Раньше эпизодически ходил на стадион, а с этого сезона регулярно. Ну вот видите как, первый сезон хожу, и "Спартак" стал чемпионом (смеется). Многие ждали этого 16 лет, а я меньше года (смеется). На самом деле, очень рад этому золоту красно-белых. Причем во всех смыслах заслуженному! (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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