18:12 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Александр Панов: "Многие ждали чемпионства "Спартака" 16 лет, а я меньше года"

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Бывший нападающий "Зенита" Александр Панов в интервью "СЭ" признался, что еще в игроцкие годы начал симпатизировать "Спартаку". Также он отметил, что лишь в этом сезоне стал регулярно посещать домашние игры красно-белых, и "Спартак" стал чемпионом России.

– Симпатии к красно-белым испытывал еще будучи игроком "Зенита", - отметил Панов. - Тот "Спартак", который обыгрывал "Реал", "Аякс", бился с "Интером", не мог не нравиться. Импонировал стиль игры этой команды. Отсюда и возникла симпатия. После завершения карьеры симпатии к московской команде только усилились.

Раньше эпизодически ходил на стадион, а с этого сезона регулярно. Ну вот видите как, первый сезон хожу, и "Спартак" стал чемпионом (смеется). Многие ждали этого 16 лет, а я меньше года (смеется). На самом деле, очень рад этому золоту красно-белых. Причем во всех смыслах заслуженному! (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полностью интервью Панова

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 27-й тур. "Спартак" - чемпион!
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КОММЕНТАРИИ (4)
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bond1951

и тут панова понесло не в ту степь.......

18:56

avu1956

Вероятно подшился год назад.

18:44

shpasic

давненько Панов не появлялся со своей вечной обидой на Зенит.

18:23

Юрий Александрович

Что ты несешь?

18:18